HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bau Busuk Menyengat, Pria di Bogor Ditemukan Tewas Dalam Rumahnya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |03:06 WIB
Bau Busuk Menyengat, Pria di Bogor Ditemukan Tewas Dalam Rumahnya
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

BOGOR - Pria berinisial H (56), ditemukan meninggal dunia dalam rumahnya di wilayah Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Jenazahnya sudah dievakuasi ke RSUD Kota Bogor.

Kapolsek Bogor Tengah Kompol Surya mengatakan jasad H ditemukan sekira pukul 12.00 WIB. Awalnya, ketua RT setempat curiga mencium aroma busuk dari dalam rumah H sejak tiga hari yang lalu.

 BACA JUGA:

"Karena ada kecurigaan ketua RT menghubungi keluarga pemilik rumah," kata Surya dalam keterangannya, Selasa (9/4/2024).

Halaman:
1 2
      
