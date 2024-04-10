Bau Busuk Menyengat, Pria di Bogor Ditemukan Tewas Dalam Rumahnya

BOGOR - Pria berinisial H (56), ditemukan meninggal dunia dalam rumahnya di wilayah Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Jenazahnya sudah dievakuasi ke RSUD Kota Bogor.

Kapolsek Bogor Tengah Kompol Surya mengatakan jasad H ditemukan sekira pukul 12.00 WIB. Awalnya, ketua RT setempat curiga mencium aroma busuk dari dalam rumah H sejak tiga hari yang lalu.

"Karena ada kecurigaan ketua RT menghubungi keluarga pemilik rumah," kata Surya dalam keterangannya, Selasa (9/4/2024).