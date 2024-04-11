Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Idul Fitri Tersedih dalam Sejarah di Gaza, Tak Ada Makanan dan Penuh Suara Tembakan

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |18:04 WIB
Idul Fitri Tersedih dalam Sejarah di Gaza, Tak Ada Makanan dan Penuh Suara Tembakan
Idul Fitri tersedih dalam sejarah di Gaza, tak ada makanan dan penuh suara tembakan (Foto: Reuters)
GAZA - Warga Gaza melakukan yang terbaik untuk merayakan akhir Ramadhan di tengah hujan deras pada Rabu (10/4/2024), ketika perang berkecamuk dan menewaskan 14 orang, termasuk anak-anak, dalam serangan di rumah mereka.

Militer Israel mengatakan pihaknya menyerang beberapa sasaran pada hari pertama liburan Idul Fitri, dengan sebuah jet menghantam lokasi peluncuran roket dan pasukan membunuh “sel teroris” dalam pertempuran jarak dekat.

Seorang fotografer AFP menyaksikan dampak pemboman terhadap rumah di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza tengah. Anggota keluarga memegangi jenazah anak-anak yang meninggal di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di dekat Deir El-Balah. Belum ada komentar langsung dari tentara Israel.

Israel mengatakan 468 truk bantuan, sebuah rekor sejak perang dimulai, diizinkan masuk ke Gaza pada malam hari raya, yang menandai akhir bulan puasa dan secara tradisional dirayakan dengan pertemuan keluarga.

Namun dengan peringatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa wilayah yang terkepung berada di ambang kelaparan, hanya sedikit yang bisa dinikmati oleh 2,4 juta penduduk Gaza, hingga 1,5 juta di antaranya berdesakan di kamp-kamp di sekitar kota Rafah di bagian paling selatan.

Sementara itu, para warga terlihat berkumpul saat fajar di luar Masjid Al-Farooq yang rata dengan tanah. Seroang jamaah bernama Khairi Abu Singer mengeluh bahwa pemboman tanpa henti yang dilakukan Israel bahkan telah menghalangi warga Palestina untuk salat di dalam masjid.

Ayah empat anak, Ahmed Qishta, 33, mengatakan tidak banyak hal yang bisa dirayakan pada saat yang seharusnya menjadi saat yang membahagiakan.

“Kami menyiapkan permen dan biskuit dari bantuan yang kami terima dari PBB, dan sekarang kami berikan kepada anak-anak. Kami mencoba untuk bahagia, tapi itu sulit,” terangnya.

