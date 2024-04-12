Profil Brigjen TNI Antoninho Rangel Sa Silva, Kini Jabat Danrem 151/Binaiya

JAKARTA - Brigjen TNI Antoninho Rangel Sa Silva dimutasi menjadi Danrem 151/Binaiya, Ambon Kodam XVI Pattimura. Sebelumnya dia menjabat sebagai Wakil Asisten Intelijen KSAD Bidang Manajemen Intelijen.

Adapun mutasi tersebut tertuang dalam alam Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/382/IV/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan pada 1 April 2024.

"Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 215 perwira tinggi TNI,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar, dikutip Jumat (12/4/2024).

Ditetapkannya Brigjen TNI Antoninho menjadi Danrem merupakan pengajuan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat sidang Wanjakti.

Profil singkat Brigjen TNI Antoninho Rangel Sa Silva

Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva lahir di Viqueque, Timor Timur pada 17 Agustus 1968. Semasa karier militernya, Brigjen TNI Antoninho pernah menduduki sejumlah jabatan penting di TNI AD dan Mabes TNI.