Panitia Sholat Ied di Bantul Minta Maaf Usai Khotbah Pemilu Curang Viral di Medsos

BANTUL - Panitia penyelenggara Sholat Idul Fitri 1445 H di Lapangan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Bantul menyampaikan permintaan maaf atas kejadian khatib yang menyampaikan khotbah berisi dugaan kecurangan pemilu hingga membuat sebagian jamaah bubar.

Video potongan ceramah ini bahkan sempat viral di media sosial pada Rabu 10 April 2024.

Adapun, Sholat Ied di Lapangan Tamanan itu diselenggarakan oleh Panitia Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Tamanan. Di mana, penyelenggara mengundang seorang akademisi yang juga Dosen Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Jogja.

"Kami mohon maaf untuk itu," kata Ketua PHBI Tamanan, Sujendro Nugroho saat dihubungi , Jumat (12/04/2024).

Sujendro menyebut kejadian semacam ini baru pertama kali terjadi selama dirinya menjabat sebagai Ketua PHBI sejak tahun 1987 silam. Ia menganggap semua khatib paham akan aturan-aturan atau batasan materi ceramah saat Idul Fitri.

Demikian pula khatib yang bersangkutan juga sudah pernah diminta oleh panitia PHBI mengisi ceramah Sholat Ied dan kala itu materi ceramahnya hanya membahas soal puasa.

Ia sendiri mengaku tak sempat mengonfirmasi terkait materi yang akan disampaikan oleh khatib. Pasalnya, ia menuturkan bahwa pihaknya terlalu sibuk dengan kegiatan takbiran dan festival lomba menyambut lebaran.

"Sejak tahun 1987 saya menjadi ketua PHBI tidak pernah minta materi, saya anggap sudah tau semua (aturan-aturan), dulu tidak ada masalah apa-apa, baru kali ini," terangnya.

Terkait dengan keadaan di lapangan, Sujendro menyebut kala itu tidak semua jamaah pergi meninggalkan lokasi. Menurut perkiraannya hanya sekitar 25 persen jamaah yang pulang lebih dahulu setelah mendengar ceramah itu.

"Jamaah sekitar 2000-an, enggak pergi semua, hanya sebagian saja," imbuhnya.