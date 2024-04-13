Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wanita Gangguan Jiwa Bakar 2 Rumah Warga di Siang Bolong, Korban Berteriak Histeris

Ponsius Econg , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |08:10 WIB
Wanita Gangguan Jiwa Bakar 2 Rumah Warga di Siang Bolong, Korban Berteriak Histeris
Dua rumah di Baubau, Kupang Timur, NTT dibakar wanita gangguan jiwa (Foto: MPI/Econg)
A
A
A

KUPANG - Dua unit rumah warga di Kelurahan Baubau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ludes dibakar seorang wanita dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Dua unit rumah milik Isak Kale tersebut dibakar oleh Paulina Kale, seorang ODGJ yang merupakan kakak kandung pemilik rumah, pada Kamis 11 APril 2024. Kedua rumah masing-masing berukuran 8x7 meter dan 4x5 meter.

Kapolsek Kupang Timur, Iptu Jony Lapusaly mengungkapkan, Paulina selama ini tinggal dengan korban dan sudah beberapa tahun mengalami gangguan jiwa.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522/viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623/kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement