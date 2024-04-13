Jasad Pria Tanpa Identitas Tanpa Busana Terapung di Sungai Talang

SEMARANG - Seorang pria paruh baya ditemukan tewas tanpa busana mengapung di Sungai Talang, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Sabtu (13/4/2024).

Pria tanpa identitas tersebut diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Lokasi penemuan tepatnya di bawah Jembatan Talang Londo, sekira pukul 09.30 WIB.

"Awalnya korban terlihat pukul 07.00 WIB, menyeberangi jembatan dan bermain air di sungai keadaan telanjang," kata Kapolsek Semarang Selatan Kompol Sucipto pada keterangannya.

Sekira pukul 09.30 WIB, warga mendapat laporan dari anak-anak, pria tersebut sudah mengapung di sungai.

"Saat kami mendatangi TKP, benar bahwa korban sudah tidak bergerak lagi dan meninggal dunia," lanjutnya.

Korban diperiksa tim Inafis Polrestabes Semarang kemudian dievakuasi ke RSUP dr Kariadi Semarang.

(Angkasa Yudhistira)