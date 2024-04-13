Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Jasad Pria Tanpa Identitas Tanpa Busana Terapung di Sungai Talang

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |17:19 WIB
Jasad Pria Tanpa Identitas Tanpa Busana Terapung di Sungai Talang
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

SEMARANG - Seorang pria paruh baya ditemukan tewas tanpa busana mengapung di Sungai Talang, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Sabtu (13/4/2024).

Pria tanpa identitas tersebut diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Lokasi penemuan tepatnya di bawah Jembatan Talang Londo, sekira pukul 09.30 WIB.

"Awalnya korban terlihat pukul 07.00 WIB, menyeberangi jembatan dan bermain air di sungai keadaan telanjang," kata Kapolsek Semarang Selatan Kompol Sucipto pada keterangannya.

Sekira pukul 09.30 WIB, warga mendapat laporan dari anak-anak, pria tersebut sudah mengapung di sungai.

"Saat kami mendatangi TKP, benar bahwa korban sudah tidak bergerak lagi dan meninggal dunia," lanjutnya.

Korban diperiksa tim Inafis Polrestabes Semarang kemudian dievakuasi ke RSUP dr Kariadi Semarang.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement