Optimalkan Arus Balik Lebaran di Jalur Contraflow, Korlantas Tambah Safety Car Hingga Perketat Pembatas Jalan

JAKARTA - Korlantas Polri memberlakukan Rekayasa lalu lintas (lalin) contraflow di Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) arah Jakarta dalam rangka mengurai peningkatan volume lalu lintas saat arus balik lebaran 2024.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengungkapkan salah satu skema yang diterapkan adalah rekayasa lalin Contraflow sebagai langkah untuk mengawal arus balik kendaraan. Berbagai komponen telah dipersiapkan, seperti penambahan safety car atau kendaraan pengawalan guna memantau batas kecepatan dan penambahan kendaraan bantuan seperti mobil derek, ambulan dan sebagainya.

"Penambahan armada safety car atau kendaraan pengawalan untuk memantau batas kecepatapan di jalur contraflow," ujar Kakorlantas Polri kepada wartawan, Sabtu (13/4/2024).

"Akan lebih banyak kendaraan dalurat atau pendukung seperti mobil derek, ambulans dan sebagainya guna memastikan tindakan mitigasi lebih cepat," tambahnya.

Kakorlantas mengatakan upaya peningkatan infrastruktur jalan juga dilakukan pihaknya dengan menambah pembatas jalan seperti traffic cone dan barrier.