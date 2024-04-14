Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Konten Viral LPG 3 Kg Rp70 Ribu di Sedayu Kendal saat Lebaran Ternyata Hoaks

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |18:42 WIB
Konten Viral LPG 3 Kg Rp70 Ribu di Sedayu Kendal saat Lebaran Ternyata Hoaks
Konten Viral Gas LPG di Kendal Ternyata Hoaks/Ilustrasi Okezone
A
A
A

KENDAL - Sebuah akun instagram @liputan.kendal.terkini beberapa waktu lalu memposting konten gas LPG 3 kilogram seharga Rp70 ribu di Desa Sedayu, Kendal, Jawa Tengah.

Postingan tersebut menjadi viral dan meresahkan masyarakat serta membuat kegaduhan pada saat perayaan Idul Fitri 2024.

Hasil penelusuran, diketahui berawal dari potongan postingan status Facebook dengan nama akun Dinda Faismaul Rofiyati.

Faktanya, alamat penjual gas yang disebutkan dalam postingan (sebelah balai desa) adalah warung yang tidak menjual gas LPG. Hanya ada satu warung makan yang juga menjual gas elpiji melon secara eceran di seharga Rp23 ribu pada waktu awal Puasa, dan diharga Rp25 ribu.

“Hanya ada 1 pangkalan gas LPG di Desa Sedayu dengan pemilik bernama Wachidah tidak pernah menjual gas LPG 3Kg seharga Rp70 ribu,” ujar masyarakat Desa Sedayu, Sopiyanto, Minggu (14/4/2024).

Praktisi hukum Fajar Trio mengatakan, atas penyebaran hoaks yang diduga dilakukan akun Facebook Dinda Faismaul Rofiyati, maka aparat penegak hukum harus melakukan tindakan karena apa yang dilakukan akun tersebut dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Bahkan postingan yang bisa dikatakan mengandung unsur hoaks dan ujaran kebencian itu, sebagai upaya akun tersebut untuk mendiskreditkan program maupun kebijakan pemerintah daerah terkait pendistribusian LPG,”ujarnya.

“Maka aparat penegak hukum harus ambil tindakan tegas dan masyarakat bisa melaporkan postingan tersebut kepada pihak yang berwajib,” sambungnya.

Dia juga mengimbau masyarakat setempat untuk melakukan menerapkan tiga langkah mencegah penyebaran hoaks atau berita palsu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hoax Hoaks viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178878/spbu-1mpa_large.jpg
Viral Mobil Brio Diduga Kabur Usai Isi Bensin di SPBU Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement