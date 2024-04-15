Mengenal 10 Jenderal Bintang 2 Muda TNI yang Baru Dimutasi, Nomor 5 Berpengalaman Tugas di Luar Negeri

PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto menggulirkan dua kali gelombang mutasi dan rotasi jabatan strategis di lingkungan TNI pada awal April 2024. Mutasi tersebut menyasar lebih 200 perwira tinggi (pati) TNI dari mata Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Mutasi pertama berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/382/IV/2024 tanggal 1 April 2024, kedua atas SK Panglima TNI Nomor Kep/401/IV/2024 tanggal 5 April 2024.

Dari gelombang mutasi awal pada April tersebut, ada sejumlah jenderal bintang 2 atau mayor jenderal (Mayjen) muda yang kena rotasi jabatan. Bahkan dapat promosi ke posisi yang lebih elite.

Berikut daftar nama beserta profilnya :

1. Mayor Jenderal TNI Totok Imam Santoso, SIP, SSos, MTr (Han)

Mayjen TNI Totok Imam Santoso merupakan abituren Akmil 1989. Totok merupakan pati intelektual dan cerdas. Per 1 April 2024, ia diangkat jadi dosen tetap Universitas Pertahanan (Unhan).

Pria kelahiran Magetan, 30 Mei 1968 itu mampu jadi lulusan terbaik pada empat pendidikan militer berbeda. Antara lain Suslapa I, Suslapa II, Seskoad (2002), dan Sesko TNI (2012).

Beberapa jabatan yang pernah diemban Totok adalah Danyonarmed 7/105 GS Dam Jaya, Dandim 0809/Kediri, Danrem 083/Baladhika Jaya, Gubernur Akmil, Danpusserarmed Kodiklatad, Pangdam XIV/Hasanuddin, dan Direktur Pascasarjana Unhan.

2. Mayor Jenderal TNI Gunung Iskandar

Mayjen TNI Gunung Iskandar merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1989. Memulai karir dari kecabangan Kavaleri, Iskandar kini dipromosi jadi Staf Khusus Panglima TNI.

Melansir dari Sindonews, tentara kelahiran Batang, 1 Januari 1967 itu sebelumnya menjabat sebagai Komandan Kodim 0506/Tangerang, Aspers Kasdam IX/Udayana, Waaspers Panglima TNI, Danpussenkav Kodiklatad, dan Pa Sahli Tk III KSAD Bidang Hubint.

3. Mayor Jenderal TNI Muhammad Zulkifli, SIP, MM

Mayjen TNI Muhammad Zulkifli, lulusan Akmil 1991 yang berasal dari kecabangan Kavaleri ini dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD pada 1 April 2024.

Muhammad Zulkifli juga pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di militer. Antara lain, Dandim 0912/Kutai Barat, Danrem 084/Bhaskara Jaya, Danrem 042/Garuda Putih, Widyaiswara Bidang Nik Akmil, dan Pa Sahli Tingkat III KSAD Bidang Jahpers.

4. Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto, SH, MH

Mayjen TNI Piek Budyakto kini diangkat menjadi Dirjen Potensi Pertahanan Kementeri Pertahanan (Kemhan). Lulusan Akmil 1991 dari kecabangan Infateri (Kostrad) ini sebelumnya menjabat sebagai Sahli Bidang Ekonomi Kemhan.

Tentara kelahiran Mei 1970 ini pernah menjadi Dandim 0104/Aceh Timur, Danrindam V/Brawijaya, Danrem 081/Dhirotsaha Jaya, dan Kasdam V/Brawijaya.

5. Mayor Jenderal TNI Agus Winarna, SIP, MSi, MTr (Han)

Mayjen TNI Agus Winarna diangkat menjadi Dosen Tetap Unhan. Sebelum dimutasi menjadi Dosen Tetap Unhan, lulusan Akmil 1988 dari kecabangan Infanteri itu pernah jadi Danyonif 511/Dibyatara Yudha, Dandim 0817/Gresik, Dirbinjianbang Akmil, Karo Akademik/Kemahasiswaan Unhan, Plh Dekan Fakultas Logistik Militer Unhan, Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu (LP3M) Unhan, dan Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan.

Agus juga punya sederet pengalaman bertugas di luar negeri. Dikutip dari Wikipedia, berikut pengalaman tugas Agus di luar negeri :

Korea Selatan (2012), Brunei Darussalam (2013), Laos (2016), Tiongkok (2018), Amerika Serikat (2018), Jepang (2019), Myanmar (2019), Thailand (2019), dan Timor Leste (2022).

6. Mayor Jenderal TNI Urip Wahyudi, SIP

Mayjen TNI Urip Wahyudi merupakan lulusan Akmil 1988-B dari kecabangan Infanteri. Ia dipromosi menjadi Staf Khusus KSAD.

Urip Wahyudi pernah menjabat Danyonif 301/Prabu Kian Santang, Dandim 0611/Garut, Dansecapaad, Irdam IV/Mulawarman, dan TA Pengajar Bidang Geostrategis dan Tannas Lemhannas.