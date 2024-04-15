Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mobil Pikap Angkut Belasan Penumpang Terbalik, 1 Orang Tewas

Ahmad Luthfi Rosyadi , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |21:01 WIB
Mobil Pikap Angkut Belasan Penumpang Terbalik, 1 Orang Tewas
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Ist)
LAMPUNG - Sebuah mobil pikap yang membawa belasan penumpang mengalami kecelakaan di kawasan Jalan Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Mobil pikap mengalami kecelakaan tunggal dan terbalik, satu orang tewas di lokasi kejadian sedangkan sejumlah penumpang luka luka satu di antaranya merupakan anak anak.

Suasana kepanikan warga terekam video amatir dan viral di media sosial sesaat setelah kendaraan pikap bermuatan belasan penumpang mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Sejumlah warga dan penggendara yang melintas terlihat berupaya mengevakuasi para korban yang tertimpa dan sulit dievakuasi. Detik-detik proses evakuasi para korban berlangsung dramatis.

Akibat kecelakaan tunggal ini, satu orang tewas di lokasi kejadian akibat luka parah pada bagian kepala lantaran tertimpa kendaraan. Sedangkan sejumlah penumpang lainnya mengalami luka luka di antaranya merupakan anak-anak dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Menurut Wahyudi, salah seorang warga, peristiwa yang terjadi pada Minggu 14 April sore ini terjadi saat mobil pikap yang berpenumpang 12 orang ini melaju kencang dari arah Tulang Bawang menuju Mesuji. Di lokasi jalan yang lurus sedikit menurun, mobil oleng sebelum akhirnya terguling.

Kasus kecelakaan tunggal ini kini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Tulang Bawang.

(Arief Setyadi )

      
