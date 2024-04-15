Empat Fakta Wanita Cantik Tewas Dibunuh di Apartemen The Jarrdin Bandung

BANDUNG - Seorang perempuan ditemukan tewas di dalam kamar lantai 10 Apartemen The Jarrdin, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Okezone merangkum 4 fakta kasus pembunuhan tersebut. Berikut ulasannya:

1. Perempuan Tersebut Jadi Korban Pembunuhan

Wanita cantik tersebut diduga menjadi korban pembunuhan. Kesimpulan itu diperoleh polisi setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan dari sejumlah saksi, dan penyelidikan.

"Iya (perempuan yang tewas dalam kamar apartemen korban pembunuhan)," kata Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono melalui Kasat Reskrim AKBP Abdul Rahman saat dihubungi, Minggu (14/4/2024).

2. Identitas Korban Pembunuhan

Abdul Rohman menyatakan, identitas korban bernama Siti Juleha (31), warga Kabupaten Bandung Barat (KBB).

3. Korban Ditemukan dengan Luka di Leher dan Mulut

Polisi menduga korban tewas dibunuh karena di tubuh korban ditemukan luka cukup parah di leher dan mulut. "Kasus pembunuhan ini masih diselidiki untuk mengungkap pelakunya," ujar Abdul Rohman.