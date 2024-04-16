Duel Maut Paman dan Keponakan di Makassar, 1 Tewas Mengenaskan

SULSEL - Duel maut antara paman dan keponakan dengan menggunakan senjata tajam terjadi di tengah area persawahan di Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (16/4/2024). Akibatnya, korban yang merupakan paman tewas di lokasi persawahan, sedangkan terduga pelaku yang merupakan keponakan mengalami enam luka tusuk senjata tajam di tubuhnya.

Keluarga yang melihat jasad korban berada di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf langsung histeris hingga jatuh pingsan.

Keluarga Jumakari Daeng Tayang, korban duel maut yang tewas di area persawahan ini langsung histeris melihat jasad korban berada di ruang jenazah RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Selasa siang.

Istri korban yang tak kuasa melihat suaminya sudah tak bernyawa pun jatuh pingsan di depan ruang jenazah.

Korban Jumakari (55) tewas usai terlibat duel dengan keponakannya Saharuddin Daeng Gassing (47) di tengah area persawahan di lingkungan Mappala, Kelurahan Pangka Binanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Korban diduga tewas usai dipukul oleh keponakannya dan wajahnya diceburkan ke lumpur.

Sedangkan keponakannya mengalami enam luka tusuk senjata tajam di tubuhnya dan langsung menjalani perawatan intensif di IGD RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.