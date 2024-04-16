Sempat Hilang, Petani Kopi Ditemukan Tewas Membusuk dengan Sejumlah Luka

EMPAT LAWANG - Warga di Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan mayat dalam kondisi membusuk di kawasan perkebunan kopi.

Kapolsek Pendopo Empat Lawang, AKP Dwi Sapriadi mengatakan, bahwa usai dilakukan identifikasi mayat yang ditemukan dalam kondisi sudah membusuk tersebut bernama Dedi (45).

"Korban merupakan warga Pendopo. Saat ditemukan di kawasan kebun kopi, jasad korban sudah dalam keadaan membusuk dan terdapat luka bacok di tubuhnya," ujar AKP Dwi, Senin (15/4/2024).

Dijelaskan Kapolsek, sebelumnya korban Dedi sudah menghilang setelah sempat pamit hendak pergi ke kebun kopi.

"Jasad Dedi ditemukan oleh warga yang tak sengaja mencium bau busuk saat melintas di perkebunan kopi yang ada di Kecamatan Pendopo Barat tersebut," jelasnya