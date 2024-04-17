7 Rumah dan Waralaba di Pandeglang Porak Poranda Diterjang Angin Kencang, Satu Pohon Tumbang

PANDEGLANG - Sebanyak 7 rumah di Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten rusak diterjang angin kencang, Rabu (17/4/2024). Bahkan, kanopi waralaba juga ambruk dan nyaris menimpa warga.

Sekretaris BPBD Kabupaten Pandeglang, Nana Mulyana mengatakan tujuh rumah yang mengalami kerusakan tersebar di Kampung Maja dan Maja Timur. Kebanyakan rumah mengalami rusak sedang usai diterjang hujan disertai angin kencang.

"5 rumah rusak sedang, 2 lainnya rusak ringan. Satu bangunan Waralaba juga ambruk bagian kanopi nya,"kata Nana saat dihubungi, Rabu (17/4/2014).

Kata Nana, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Cuaca hujan disertai angin kencang juga membuat satu pohon tumbang dan memutus akses jalan di Kampung Maja Tengah.