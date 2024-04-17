Jalanan Dipenuhi Serangga, Puluhan Pemudik Motor Jatuh Terpeleset di Purbalingga

PURBALINGGA - Sedikitnya 20 pengendara sepeda motor terpeleset dan terjatuh saat melintas di jembatan Sungai Klawing, Desa Jetis, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, Jawa Tengah pada Selasa 16 April 2024 malam.

Puluhan pengendara yang hendak balik ke sejumlah kota besar menderita luka-luka dan sepeda motornya rusak. Para pemudik sepeda motor terpeleset akibat jalan dipenuhi serangga lembayang.

Jutaan serangga lembayang mendadak muncul dan menumpuk di ruas jalan di atas jembatan.

Sebelumnya, tim gabungan dari BPBD, Damkar, pramuka, dan relawan lain sudah mengingatkan kepada pengendara untuk berhati-hati. Namun, banyak pengendara mengabaikan imbauan petugas dan kurang berhati-hati saat melintas di jembatan yang dipenuhi serangga lembayang.

Petugas dari Damkar dan BPBD langsung melakukan penyemprotan jalan guna membersihkan serangga lembayang agar pengguna jalan roda dua tak lagi terpeleset.

Serangga berwarna putih ini di tubuhnya terdapat minyak yang licin. Apabila terlindas kendaraan akan mengakibatkan jalanan menjadi sangat licin.

Kasi Damkar Purbalingga Arif Wahyudi mengatakan, para pemakai jalan diimbau agar waspada dan hati-hati saat melintas di tempat lembayang muncul.

(Arief Setyadi )