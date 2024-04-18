Pensiunan ASN Gantung Diri di Kupang, Tinggalkan Surat Wasiat

KUPANG - Kematian seorang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), SB (62), menghebohkan warga Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung menyampaikan, korban ditemukan tewas dalam kondisi gantung diri di rumahnya, Rabu (17/4/2024).

"Korban ditemukan tewas gantung diri di dalam kamar rumahnya tadi pagi sekitar pukul 08.00 Wita," ungkap Kombes Pol Manurung.

Dia adalah warga Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa, Kota Kupang, yang selama ini tinggal bersama istri dan seorang cucu. Lima anaknya bekerja di sejumlah tempat di NTT.

Manurung menuturkan, kabar kematian korban bermula saat cucunya K (10) keluar dari dan hendak menuju kamar mandi. Dia kaget, kakeknya menggantung dengan nilon dan sudah tak bernyawa.

Dia lalu menginformasikan kepada neneknya serta tetangga terdekat. Warga yang mendengar informasi itu pun berdatangan keTKP, menurunkan korban dan lalu melaporkan kejadian ke polisi.

Polisi pun turun ke lokasi dan memasang garis polisi. Jenazah pun dievakuasi ke RS Bhayangkara Titus Ully Kupang untuk dilakukan pemeriksaan luar oleh petugas medis. Setelahnya, korban dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan.