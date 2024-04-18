Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ruang Erupsi, Warga Tagulandang Evakuasi Mandiri Malam Ini

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |02:11 WIB
Gunung Ruang Erupsi, Warga Tagulandang Evakuasi Mandiri Malam Ini
Gunung Ruang meletus (Foto : PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari mengatakan, beberapa warga di Pulau Tagulandang sudah melakukan evakuasi mandiri.

Hal itu, kata Abdul, dilakukan setelah status Gunung Ruang naik dari siaga (level III) menjadi awas (level IV). Padahal, wilayah Tagulandang sebelumnya dijadikan tempat evakuasi warga Desa Patologi dan Desa Pumpente.

Namun, setelah status Gunung Ruang naik, Abdul menjelaskan, wilayah di Tagulandang dengan radius 6 km harus dikosongkan.

"Dari radius 6 km pun masih terjadi lontaran batu pijar ke rumah warga, warga pun evakuasi mandiri baik naik ke daerah perbukitan dengan jalan kaki maupun menggunakan kendaraan roda dua dan empat ke arah timur, untuk menjauhi lontaran batu pijar yang terjadi," kata Abdul dalam konferensi pers melalui zoom meeting, Kamis (18/4/2024) dini hari.

Setidaknya, kata Abdul, sebanyak 11.615 masyarakat di Pulau Tagulandang berpotensi terdampak erupsi Gunung Ruang, setelah stastus menjadi awas.

"Dari hitungan populasi statis berdasarkan rumah penduduk yang ada di lokasi itu, seharusnya paling tidak akan ada 11ribu jiwa yang harus mengungsi sementara," kata Abdul.

