HOME NEWS NUSANTARA

Warga Pringsewu Digegerkan Penemuan Mayat di Teras Rumah

Indra Siregar , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |15:14 WIB
Penemuan mayat di Lampung (Foto: Indra Siregar)
Penemuan mayat di Lampung (Foto: Indra Siregar)
A
A
A

PRINGSEWU - Kegelisahan melanda warga Kelurahan Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu, Lampung, setelah penemuan mayat seorang pria di teras rumah warga pada Jumat (19/4/2024) pagi.

Pria tersebut diketahui bernama Heriyanto (59), beralamat di Kelurahan Enggal, Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, berdasarkan identitas yang ditemukan bersama dirinya.

Jasad Heriyanto pertama kali ditemukan oleh Hadi (36), seorang warga setempat, sekitar pukul 07.00 WIB. Lokasi penemuan berada di teras rumah Amin Susanto, yang terletak di RT 04 Pringkumpul, dekat dengan Mushola Arohman di belakang Pasar Induk Pringsewu.

Saksi mata mengatakan, ia merasa curiga saat melihat sosok yang tergeletak tidak bergerak dan kemudian melibatkan warga lain serta pemilik rumah untuk memeriksa kondisi korban. 

"Saat itu, saya tidak berani langsung mendekat. Setelah berdiskusi dengan Amin dan beberapa warga lain, kami memutuskan untuk melapor kepada pihak kepolisian," ujar Hadi.

Kompol Rohmadi, Kapolsek Pringsewu Kota, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah merespons cepat laporan dari warga.

"Tim kami langsung menuju ke lokasi dan mendapati korban dalam posisi telungkup. Pemeriksaan awal menunjukkan tidak ada tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun, kami menemukan beberapa potongan besi di selipan pinggangnya," jelas Rohmadi.

Di samping jasad, polisi juga menemukan barang-barang milik korban seperti dompet, uang tunai Rp148 ribu, dan tas ransel yang berisi barang pribadi termasuk jam tangan dan kalung.

