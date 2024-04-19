Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Menyelinap Masuk Rumah Orang, Mama Muda Gondol Rp100 Juta Tanpa Tinggalkan Sidik Jari

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |20:42 WIB
Menyelinap Masuk Rumah Orang, Mama Muda Gondol Rp100 Juta Tanpa Tinggalkan Sidik Jari
Polisi menangkap mama muda pelaku pencurian (Foto: Erfan Erlin)
A
A
A

JAKARTA - Perempuan berinisial YK (36), warga Jalan Gamelan Kidul No.22, RT.017/006 Kalurahan Panembahan Kemantren Kraton Yogyakarta yang juga punya rumah di Dusun Dadapan Rt.01 Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Bantul nampaknya cukup lihai melakukan pencurian.

Bagaimana tidak, meski telah mengobrak-abrik rumah korban dan berhasil menggondol uang Rp100 juta, tetapi perempuan asal Cianjur, Jawa Barat ini tak meninggalkan jejak sedikit pun. Polisi tak berhasil menemukan bekas sidik jari perempuan ini.

Tak hanya itu, perempuan ini bahkan juga berusaha mempersiapkan diri dengan matang agar pelariannya tak terendus. Perempuan ini sudah mengganti plat nomor sepeda motornya dengan plat nomor palsu.

Kendati demikian, di hadapan polisi, YK mengaku baru satu kali melakukan aksi membobol rumah. Aksi itu pun diklaim dilakukan secara spontan tanpa direncanakan sebelumnya. Aksi pencurian itu dilakukan setelah mengetahui ada rumah yang pintunya tak terkunci.

"Instan saja. Begitu ada rumah tidak dikunci saya langsung masuk," terang YK kepada awak media.

Pada Senin 1 April 2024 lalu, sekira pukul 08.00 WIB di rumah Ar Rasyid Fajar Nasrullah yang berada di Dusun Sanggrahan Sanggrahan Rt 08 Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan Bantul dibobol perempuan asal Cianjur ini.

Rumah tersebut terdiri dua lantai, dan perempuan ini berhasil mengobrak-abrik lantai 1 padahal saat itu ada pemilik rumah. Namun, kala itu pemilik rumah tengah berada di lantai dua.

YK berhasil diringkus polisi 2 April 2024 yang lalu setelah melakukan serangkaian penyelidikan. Perempuan yang tinggal di Yogyakarta sejak 2018 ini diringkus saat berada di rumah keduanya di Dusun Dadapan Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon.

Halaman:
1 2 3
      
