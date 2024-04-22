Ribuan Orang Padati Acara Kartini Taiwan Music Festival

TAIPEI - Ribuan orang dari berbagai kebangsaan dan latar belakang memadati Taipei City Mall Plaza 12, Taiwan, pada Minggu (21/4/2024) untuk ikut menyaksikan “Kartini Taiwan Music Festival”.

Acara yang digelar oleh Radio Taiwan Internasional bekerjasama dengan Foreign Workers Social and Care Association (FSC) ini menyedot perhatian karena tidak hanya menampilkan banyak hiburan dari artis Indonesia serta artis Indonesia yang berbasis di Taiwan, tetapi juga ada fashion show serta banyak kesempatan hadiah. Apalagi, di suasana yang masih dekat dengan Idul Fitri, acara ini jadi semacam ajang kumpul bagi masyarakat Indonesia di Taiwan.

Chairwomen Radio Taiwan Internasional, Cheryl Lai mengatakan acara ini adalah momen kumpul bersama yang setiap tahun digelar oleh RTI bagi para pendengar. Lebih dari itu, melalui festival musik Kartini, RTI berharap bisa memberi kenangan khusus yang mendalam bagi pengunjung utamanya bagi pekerja migran Indonesia.

Menurut Lai, Kartini punya peran yang besar dalam lintasan sejarah masyarakat Indonesia. Ia berkontribusi untuk meningkatkan hak dan derajat wanita dan menjadi pahlawan gerakan pembebasan kaum perempuan. Ia pun mengaku terkesan dengan bagaimana masyarakat Indonesia mengenang Kartini. Dari informasi yang ia dapat, setiap tahun masyarakat Indonesia akan menggenakan kebaya untuk memperingati hari Kartini terutama di sekolah, berparade dengan pakaian tradisional untuk memperingati kontribusi Kartini. Tidak hanya itu, seiring dengan era digitalisasi, di berbagai media sosial saling berbagi informasi menggunakan hashtag kartiniday, kemudian menuliskan kata-kata kenangan manis, sekaligus memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan tanda hormat kepada para perempuan.

Momen ini dianggap tepat digelar juga di Taiwan. Menurut Lai, berdasarkan data yang ada dari 280.000 pekerja migran Indonesia di Taiwan, hampir 70 persennya adalah perempuan. Mereka berkontribusi besar pada Taiwan dengan rela meninggalkan keluarganya di kampung halaman. “Kontribusi dan pengorbanan Anda untuk masyarakat taiwan sangat besar, atas keberanian dan ketangguhan Anda kami beri tanda hormat,” kata Lai.

Oleh karena itu ia berharap acara ini juga bisa menjadi pelayanan RTI kepada pekerja migran. Menurut Lai, selain menyediakan informasi dari instansi pemerintahan, pihaknya juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan santai yang bersahabat sebagai tempat pelepas rindu bagi pekerja migran. “Kami juga berharap agar masyarakat Taiwan dapat merasakan karismatik budaya Asia Tenggara, budaya Indonesia!,” kata Lai.

Lily Widjaja, mewakili FSC Care, juga bersama Radio Taiwan Internasional, CLC Online, Super Indo, Mahkota, Gold Star dan seluruh jajaran partner mengucapkan selamat datang di acara Kartini Taiwan Music Festival. Dalam kesempatan ini ia mengharuskan terima kasih kepada Bapak Chou Lin Chieh selaku Pimpinan Asosiasi FSC Care, Ibu Cheryl Lai, selaku Chair Lady Radio Taiwan Internasional, Ibu Dwi Sugi Wahyuni, Istri dari Bapak Wakil Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Legislator, Ibu Luo Mei Ling, beserta tamu-tamu undangan yang terhormat serta teman-teman Indonesia yang hadir hari ini.