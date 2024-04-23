Kepala Intelijen Militer Israel Mengundurkan Diri karena Kegagalan Atasi Serangan Hamas

ISRAEL - Kepala intelijen militer Israel memutuskan mengundurkan diri setelah mengaku gagal mengatasi serangan pimpinan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Mayor Jenderal Aharon Haliva adalah salah satu dari sejumlah komandan senior Israel yang mengatakan mereka gagal meramalkan dan mencegah serangan paling dahsyat dalam sejarah Israel.

“Divisi intelijen di bawah komando saya tidak menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kami. Sejak saat itu, saya selalu membawa hari kelam itu bersama saya,” katanya dalam surat pengunduran diri yang dikeluarkan oleh militer pada Senin (22/4/2024).

Selama serangan tanggal 7 Oktober, ribuan pejuang Hamas dan kelompok lain menerobos penghalang keamanan berteknologi tinggi di sekitar Gaza, mengejutkan pasukan Israel dan mengamuk di masyarakat sekitar wilayah kantong tersebut.

Sekitar 1.200 warga Israel dan orang asing tewas dalam serangan itu, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, dan sekitar 250 orang ditawan di Gaza, di mana 133 orang masih disandera.

Serangan tersebut sangat mencoreng reputasi militer dan badan intelijen Israel, yang sebelumnya dianggap tidak ada duanya.