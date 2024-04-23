Dikira Hilang, Pegawai Bank Cantik Ini Ternyata Tewas Dibakar Mantan Pacar

WONOGIRI – Insiden pembunuhan perempuan dengan cara dibakar dan dikubur di belakang rumah pelaku terungkap aparat Polres Wonogiri dibackup Polda Jateng. Korbannya diduga bekerja sebagai pegawai bank swasta.

Insiden bermula ketika pada Senin (22/4/2024) sekira pukul 10.20 WIB, petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Wonogiri menemukan sebuah kerangka manusia yang terkubur di belakang rumah milik Supriyanto alias Baron (44) di Dusun Kembang RT001/RW003 Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri.

“Saat itu petugas sedang melakukan penyelidikan terkait laporan orang hilang,” ungkap Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto, Selasa (23/4/2024).

Orang hilang yang sedang dicari polisi adalah seorang perempuan bernama Kartika Margarety Dyah Pratiwi (28) warga Dusun Bendo, Randusari RT002/RW007, Desa Randusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri.

Pencarian itu melibatkan anjing pelacak. Bersama beberapa warga sekitar, polisi kemudian sampai di belakang rumah Supriyanto alias Baron tersebut. Lokasinya adalah kebun. Penggalian dilakukan hingga ditemukan kerangka mayat tersebut. Setelah diidentifikasi diketahui itu adalah Kartika Margarety Dyah Pratiwi.

Korban, diketahui pada 26 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB berangkat kerja di salah satu bank swasta di Slogohimo, namun sampai selesai jam kerja dan biasanya pulang sekira pukul 17.00 WIB belum kembali.

BACA JUGA: Warga Pringsewu Digegerkan Penemuan Mayat di Teras Rumah

Pihak keluarga mencari ke bank tempatnya bekerja namun tidak ada, dicari ke tempat saudaranya juga tidak ada. Ponsel korban juga tidak bisa dihubungi. Setelah dilakukan penelusuran lanjutan, korban memang biasa melakukan aktivitas ke nasabah di wilayah Slogohimo menggunakan motor dinas kantor, terakhir pesan WA aktif pukul 11.00 WIB.

“Nomornya sudah tidak aktif sampai dilaporkan (ke kepolisian) hilang,” lanjutnya.