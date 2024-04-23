Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ratusan Warga Ramai-Ramai Ajukan Cerai Usai Lebaran di Bojonegoro

Dedi Mahdi , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |10:32 WIB
Ratusan Warga Ramai-Ramai Ajukan Cerai Usai Lebaran di Bojonegoro
Perceraian di Bojonegoro, Jawa Timur meningkat drastis usai Lebaran. (Foto: iNews)
A
A
A

 

BOJONEGORO - Ratusan warga di Bojonegoro, Jawa Timur ramai-ramai mengajukan cerai ke pengadilan agama setempat. Hal ini dilakukan usai perayaan hari lebaran tahun ini.

Rata-rata yang mengajukan perkara gugatan cerai merupakan pekerja di luar daerah yang sedang pulang ke kampung halamannya.

Menurut data di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, tiga hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran, yakni antara tanggal 16 hingga 19 April 2024, tercatat ada sebanyak 134 perkara cerai yang diterima.

Jumlah itu melonjak tajam dibanding hari biasa, bahkan dalam sehari petugas bisa menerima lebih dari 50 perkas perkara, baik cerai gugat maupun cerai talak.

Sementara selama data Januari hingga April tahun ini, tercatat ada sebanyak 852 warga yang mengajukan cerai. Di antaranya 642 cerai gugat atau yang mengajukan pihak istri, serta 210 cerai talak atau yang mengajukan pihak suami.

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jamik mengatakan, jika jumlah perkara cerai meningkat dibanding 4 bulan pertama pada tahun 2023.

“Usai libur Lebaran jumlah perkara cerai selalu meningkat,” kata dia, Selasa (23/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036342/angka-perceraian-turun-kemenag-tingkatkan-kualitas-fasilitator-bimbingan-perkawinan-6KD47jzH6o.jpg
Angka Perceraian Turun, Kemenag Tingkatkan Kualitas Fasilitator Bimbingan Perkawinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/340/3035492/viral-pria-di-lampung-gelar-pesta-perceraian-mewah-undang-tamu-dan-sajikan-hiburan-h8es2LOQR6.JPG
Viral! Pria di Lampung Gelar Pesta Perceraian Mewah, Undang Tamu dan Sajikan Hiburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/519/3034127/1-401-warga-bojonegoro-ajukan-gugatan-cerai-penyebabnya-selingkuh-hingga-judi-online-Y26xdUX3Y0.jpg
1.401 Warga Bojonegoro Ajukan Gugatan Cerai, Penyebabnya Selingkuh hingga Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/525/3031527/ada-2-600-janda-baru-di-karawang-cerai-gegara-pinjol-hingga-judi-online-fvJQv7I3AK.jpg
Ada 2.600 Janda Baru di Karawang, Cerai Gegara Pinjol hingga Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/338/3028601/3-fakta-angka-perceraian-di-depok-meningkat-drastis-70-persen-akibat-judi-online-dan-pinjol-bUynQEamZt.jpeg
3 Fakta Angka Perceraian di Depok Meningkat Drastis, 70 Persen Akibat Judi Online dan Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/338/3028066/angka-perceraian-di-depok-melonjak-drastis-imbas-kasus-judi-online-dan-pinjol-6bVekLfytK.jpeg
Angka Perceraian di Depok Melonjak Drastis Imbas Kasus Judi Online dan Pinjol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement