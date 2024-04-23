Rampok Bos Sawit, Petani Asal Sumsel Ngaku untuk Biaya Berobat

JAMBI - Pelaku perampokan uang ratusan juta dengan modus pecah kaca mobil di pinggir Jalan Lintas Jambi-Sabak, Desa Baru, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muarojambi, Jambi, mengaku nekat melakukan aksinya lantaran ingin mengobati penyakit gatal-gatalnya yang tidak kunjung sembuh.

"Untuk mengobati penyakit gatal-gatal dan kebutuhan ekonomi anak bini (istri) di kampung," ujar Suwandi (40), Selasa (23/4/2024).

Warga Sumatera Selatan tersebut juga mengaku, sengaja datang ke Jambi untuk mencari kerja. Namun, setelah sekian lama di Jambi, apa yang diharapkan tidak kunjung datang.

Lantaran desakan ekonomi dan penyakit gatal-gatalnya belum juga sembuh dan perlu diobati, pelaku nekat mengambil jalan pintas.

Ironisnya, tidak cukup sekali melakukan aksi perampokan dengan modus pecah kaca mobil. Dirinya mengaku sudah dua kali.

"Selain di Muarojambi ini, juga di Kota Jambi pada bulan Ramadhan lalu," imbuh Siswandi.

Sementara itu, dari data yang didapat pihak kepolisian, pelaku merupakan spesialis modus pecah kaca.

"Pelaku merupakan spesialis perampokan yang datang langsung dari Sumatera Selatan. Dia diamankan tidak lama melakukan aksinya di lokasi kejadian," tegas Kapolsek Maro Sebo, Iptu Wiwik Utomo.