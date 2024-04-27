Advertisement
HOME NEWS BALI

Hilang Kendali, Mobil Terjun ke Laut Padang Bai Bali

Yunda Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |00:04 WIB
Hilang Kendali, Mobil Terjun ke Laut Padang Bai Bali
Mobil terjun ke laut di Bali (Foto: Yunda Ariesta)
BALI - Sebuah mobil dengan nomor polisi DK 1139 yang dikemudikan Nyoman Wijaya asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tiba-tiba tak dapat dikendalikan saat melintas di ramdol, KMP Marina Segunda pada Jumat (26/4/2024) siang.

Kuat dugaan, ombak yang menghantam ramdor kapal di dermaga dua Pelabuhan Padang Bai membuat mobil meluncur ke arah kiri dan terjatuh ke dalam laut.

Beruntung, mobil tak langsung tenggelam dan 2 penumpang di dalamnya berhasil keluar dari mobil dan selamat.

Hingga kini mobil masih tenggelam di perairan Padang Bai. Manajer ASDP Padang Bai, Agusman mengatakan, petugas berencana akan melakukan pengikatan pada mobil sambil menunggu mobil derek untuk mengevakuasi mobil naik ke daratan.

(Arief Setyadi )

      
