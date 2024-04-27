Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ruas Jalan Cisimeut Lebak Amblas Diguyur Hujan, Akses Warga Terputus

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |10:42 WIB
Ruas Jalan Cisimeut Lebak Amblas Diguyur Hujan, Akses Warga Terputus
Jalan amblas di Cisimeut Lebak (foto: dok ist)
A
A
A

LEBAK - Ruas Jalan Cisimeut, Desa Cisimeut, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten amblas usai diguyur hujan, Sabtu (27/4/2024). Akses lalulintas warga terputus.

Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan jalan amblas terjadi sekitar pukul 21.00 WIB setelah diguyur hujan deras sejak sore hari.

Jalan tersebut merupakan akses yang biasa digunakan warga untuk menuju Rangkasbitung maupun beberapa wilayah sekitar di Kecamatan Leuwidamar.

"Aksesnya tidak bisa dilalui memang tapi kalau mau ke Rangkasbitung itu bisa lewat Sajira, kalau mau ke Cisimeut nya juga masih banyak jalan, bisa juga via Ciboleger kalau dari Leuwidamar," kata Febby saat dihubungi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181331//longsor-4cGE_large.jpg
Tanah Longsor di Makassar Jaktim, Tiga Halaman Rumah Ambles
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181225//banjir-2jVK_large.jpg
Bencana Hidrometeorologi Terjang Berbagai Daerah, Ribuan Orang Terdampak dan Ratusan Bangunan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180094//banjir-rtDW_large.jpg
Hujan Deras, Jalan Rawajati Timur Arah Kalibata Jaksel Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179843//banjir-C6Ft_large.jpg
Tanggul Jebol, Ribuan Warga Cisolok Sukabumi Terdampak Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179788//longsor_di_bondongan_bogor-klLz_large.jpg
Longsor di Bondongan Bogor, Belasan Rumah Rusak Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179712//hujan-a4y5_large.jpg
Gangguan Atmosfer, BMKG Imbau Waspada Hujan Lebat Pekan Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement