Ruas Jalan Cisimeut Lebak Amblas Diguyur Hujan, Akses Warga Terputus

LEBAK - Ruas Jalan Cisimeut, Desa Cisimeut, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten amblas usai diguyur hujan, Sabtu (27/4/2024). Akses lalulintas warga terputus.

Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan jalan amblas terjadi sekitar pukul 21.00 WIB setelah diguyur hujan deras sejak sore hari.

Jalan tersebut merupakan akses yang biasa digunakan warga untuk menuju Rangkasbitung maupun beberapa wilayah sekitar di Kecamatan Leuwidamar.

"Aksesnya tidak bisa dilalui memang tapi kalau mau ke Rangkasbitung itu bisa lewat Sajira, kalau mau ke Cisimeut nya juga masih banyak jalan, bisa juga via Ciboleger kalau dari Leuwidamar," kata Febby saat dihubungi.