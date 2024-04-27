3 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Bojonegoro, Pemotor Tewas Tertimpa Truk Boks

BOJONEGORO - Peristiwa kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Nasional Bojonegoro, Jawa Timur. Truk boks menabrak truk tangki pengangkut semen hingga oleng dan terguling serta menimpa 2 pengendara motor yang melintas.

Satu korban meninggal dunia setelah tertindih body truk boks tersebut. Saat detik-detik seorang pemotor tertimpa body truk yang terguling di jalan raya, sejumlah warga sekitar terlihat panik dan berusaha memberikan pertolongan kepada 1 korban lain yang tergeletak di dekat truk yang terguling.

Kasi Humas Polres Bojonegoro Iptu Supriyanto mengatakan, jika peristiwa ini bermula saat truk boks yang dikemudikan Didit Sujarwo. Warga Sragen Jawa Tengah berjalan dari arah timur ke barat.

Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), kendaraan menabrak truk pengangkut semen yang dikemudikan Solihan warga Kabupaten Tuban dari arah belakang hingga menyebabkan truk boks terguling.

Saat bersamaan ada pemotor yang berboncengan dan tertimpa truk boks. Pembonceng motor yang meninggal tertimpa truk bernama Ahmad Ivan, pelajar berusia 18 tahun.

Sementara pengendara motor yang mengalami luka bernama Syahrul Nugraha (18). Keduanya berasal dari Desa Bejo, Kecamatan Kedungtuban Blora. Kasus Laka lantas ini kini masih ditangani petugas Satlantas Polres Bojonegoro.

(Arief Setyadi )