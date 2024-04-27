Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ramalan Cuaca Hari Ini, Bandung hingga Bogor Waspada Hujan Angin

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |06:15 WIB
Ramalan Cuaca Hari Ini, Bandung hingga Bogor Waspada Hujan Angin
Ilustrasi hujan (Foto: Dok)
JAKARTA - Cuaca di wilayah Jawa Barat kurang bersahabat pada hari ini, Sabtu (27/4/2024). Menurut ramalan BMKG, hujan akan mengguyur sejumlah wilayah.

Melalui laman resminya, BMKG pun mengeluarkan peringatan dini agar mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada waktu antara siang hingga menjelang malam hari.

Terutama di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten dan Kota Bekasi.

Kemudian Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Untuk suhu pada hari ini di wilayah Jawa Barat ada di kisaran 20-32 derajat celcius. Sementara kelembapannya, 70-95 persen.

(Arief Setyadi )

      
