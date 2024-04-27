Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Tabrakan dengan Minibus di Cibadak Sukabumi, Pengendara Sepeda Motor Tewas Masuk ke Kolong Mobil

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |18:52 WIB
Tabrakan dengan Minibus di Cibadak Sukabumi, Pengendara Sepeda Motor Tewas Masuk ke Kolong Mobil
A
A
A

SUKABUMI - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Nasional Sukabumi-Bogor, tepatnya depan Rumah Sakit Tiara Bunda Cibadak, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (27/4/2024).

Kejadian yang terjadi sekira pukul 13.00 WIB tersebut menimbulkan korban seorang pengendara sepeda motor yang tewas akibat tabrakan dengan sebuah minibus yang datang dari arah berlawanan.

Korban meninggal dunia bernama Hendi (35) warga Kecamatan Parungkuda, pengendara sepeda motor Honda Beat berplat nomor F 6493 UBK yang usai kecelakaan masuk ke dalam kolong minibus.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi, Ipda M Yanuar Fajar mengatakan, kronologi kejadian berawal dari korban yang mengendarai sepeda motor melaju dari arah Parungkuda menuju Sukabumi.

"Setibanya di tempat kejadian, setelah melewati jembatan Pamuruyan, melintasi jalan menanjak lurus, hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya ke kanan jalan melewati garis marka jalan," ujar Fajar kepada MNC Portal Indonesia.

