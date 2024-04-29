Dokter Asal AS Ini Jadi Saksi Kelaparan yang Parah di Gaza Utara, Banyak Penderitaan Mengerikan

Dokter asal AS ini jadi saksi kelaparan yang parah di Gaza utara, penuh banyak penderitaan (Foto: Sam Attar)

GAZA – Seorang dokter asal Amerika Serikat (AS) Sam Attar mengaku meninggalkan sebagian jiwanya di Gaza. Itu adalah bagian dari dirinya yang melihat penderitaan dan tidak bisa berpaling. Bagian yang sekarang tidak bisa dilupakan.

Anda bisa berada di tepi Danau Michigan pada hari musim semi yang mendung, angin bertiup kencang di atas air yang hijau. Dan pada saat yang sama Anda dapat kembali ke tempat perang berkecamuk, dalam cuaca panas dan sekarat.

Sudah tiga minggu sejak dia pulang ke Chicago, tapi mungkin juga baru terjadi kemarin. Wajah-wajah dari dunia mengerikan itu tetap tinggal bersamanya. Seperti wajah Jenna, gadis kecil yang trauma dan terbaring lemah, pucat pasi di ranjang rumah sakit, sementara ibunya menunjukkan kepada Sam video telepon tentang ulang tahun terakhir anak tersebut. Hari-hari bahagia sebelum bencana. Seorang ibu lain yang putranya yang berusia 10 tahun baru saja meninggal.

“Sang ibu baru saja memberitahuku dengan tatapan kosong di wajahnya bahwa dia baru saja meninggal lima menit sebelumnya. Staf telah mencoba untuk menutupi tubuhnya dengan selimut tetapi dia menolak untuk membiarkannya. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu. bersamanya. Dia berduka, dia menangis, dan tetap seperti itu selama sekitar 20 menit, dia hanya tidak ingin meninggalkan sisinya,” terangnya, dikutip BBC.

Lalu ada pria berusia 50-an, terlupakan di sebuah ruangan, karena kedua kakinya diamputasi.

“Dia kehilangan anak-anaknya, cucu-cucunya, rumahnya dan dia sendirian di sudut rumah sakit yang gelap ini, belatung keluar dari luka-lukanya dan dia berteriak: 'Cacing-cacing itu memakanku hidup-hidup, tolong bantu aku. .' Itu hanya satu saja dari saya tidak tahu, saya hanya berhenti menghitung. Tapi itulah orang-orang yang masih saya pikirkan karena mereka masih di sana,” kenang Sam.

Sam Attar juga mengenang perempuan berusia 32 tahun yang mengaku menderita gizi buruk, bersama putranya, serta ibu dan ayahnya sekamar bersamanya.

Dia menjalani CPR, yakni upaya untuk menyadarkan jantungnya tetapi tidak dapat diselamatkan.

Sam adalah pria sensitif dan bijaksana berusia 40-an, putra dari dua dokter, yang lahir dan besar di Chicago dan bekerja sebagai ahli bedah di rumah sakit Northwestern di kota tersebut. Selama di Gaza dia membuat video diary dan merekam pengalamannya.

Selama dua minggu pada bulan Maret dan April lalu, atas nama LSM Palestina Amerika Bridge, ia bekerja di rumah sakit Gaza yang sangat kekurangan segalanya kecuali pasien yang terluka parah. Pada hari dia memasuki Gaza kali ini dia langsung dihadapkan pada krisis kelaparan.