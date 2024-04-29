Ukraina Tarik Pasukan dari 3 Desa di Timur, Zelenskiy Mohon Pasokan Senjata Dipercepat dari Barat

Ukraina tarik pasukan dari 3 desa di timur, Zelensky mohon bantuan senjata dipercepat dari Barat (Foto: Reuters)

KYIV- Komandan tertinggi Ukraina Kolonel Jenderal Oleksandr Syrskyi mengatakan pada Minggu (28/4/2024) bahwa pasukan Kyiv yang kalah jumlah telah mundur ke posisi baru di sebelah barat tiga desa di front timur tempat Rusia memusatkan pasukan signifikan di beberapa lokasi.

Pernyataan Syrskyi mencerminkan memburuknya posisi Ukraina di timur yang diharapkan Kyiv dapat stabil setelah menerima pengiriman senjata Amerika Serikat (AS) berdasarkan paket bantuan senilai USD61 miliar yang disetujui minggu ini.

“Situasi di garis depan semakin memburuk,” tulis Syrskyi di aplikasi Telegram, dikutip Reuters. Dia menggambarkan daerah yang paling sulit adalah di sebelah barat Maryinka yang diduduki dan barat laut Avdiivka, kota yang direbut oleh pasukan Rusia pada bulan Februari.

Presiden Volodymyr Zelenskiy mengeluarkan permohonan baru kepada mitra internasional untuk mempercepat pengiriman senjata sehingga Kyiv dapat mempertahankan posisinya dan mengganggu rencana Rusia.

Dia berbicara dengan Pemimpin Minoritas DPR AS Hakeem Jeffries pada Minggu (28/4/2024) dan menggarisbawahi bahwa sistem Patriot diperlukan, dan sesegera mungkin.

Syrskyi mengatakan pasukan Kyiv telah mengambil posisi baru di sebelah barat desa Berdychi dan Semenivka, keduanya di utara Avdiivka, dan Novomykhailivka, lebih jauh ke selatan dekat kota Maryinka.

“Secara umum, musuh mencapai keberhasilan taktis tertentu di wilayah ini, namun tidak dapat memperoleh keuntungan operasional,” katanya, seraya menambahkan bahwa Rusia telah mengerahkan empat brigade untuk melakukan serangan tersebut.