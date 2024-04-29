Advertisement
INTERNATIONAL

Ukraina Pantau Melonjaknya Jumlah Pasukan Rusia di Kharkiv yang Siap Menyerang

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |16:03 WIB
Ukraina Pantau Melonjaknya Jumlah Pasukan Rusia di Kharkiv yang Siap Menyerang
Ukraina pantau melonjaknya jumlah pasukan Rusia di Kharkiv yang siap menyerang (Foto: Reuters)
A
A
A

UKRAINA - Dalam perkembangan yang mengkhawatirkan bagi Ukraina, Komandan tertinggi Ukraina Kolonel Jenderal Oleksandr Syrskyi mengatakan pada Minggu (28/4/2024) bahwa pasukannya memantau dengan cermat peningkatan jumlah pasukan Rusia di wilayah Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina.

Kota di bagian timur laut berpenduduk 1,3 juta jiwa dan hanya berjarak 30 km dari perbatasan Rusia telah dihantam oleh serangan udara dalam beberapa bulan terakhir, yang menurut Kyiv merupakan upaya yang disengaja oleh Moskow untuk menjadikan Kharkiv tidak dapat dihuni.

Syrskyi mengatakan ada tanda-tanda bahwa Rusia sedang mempersiapkan serangan di bagian utara negara itu.

“Di arah yang paling mengancam, pasukan kami telah diperkuat dengan unit artileri dan tank,” katanya, dikutip Reuters.

Ukraina saat ini mengharapkan pengiriman bantuan militer AS yang telah lama ditunggu-tunggu, yang menurut para pejabat sangat penting untuk menahan invasi Rusia yang telah berlangsung selama dua tahun. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan tim Ukraina dan Amerika Serikat (AS) sedang mengerjakan “teks spesifik” perjanjian keamanan 10 tahun yang akan mencakup senjata dan dukungan lainnya.

Sumber intelijen Ukraina mengatakan kepada Reuters pekan ini bahwa Rusia melakukan serangan udara di jalur kereta api Ukraina untuk mengganggu pengiriman senjata AS ke garis depan dan mempersulit logistik militer.

Halaman:
1 2
      
