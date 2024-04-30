Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ramalan Jaelangkung Jadi Kenyataan pada Perjalanan Karier Soemitro

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |05:03 WIB
Ramalan Jaelangkung Jadi Kenyataan pada Perjalanan Karier Soemitro
Soemitro Sastro dihardjo (Foto : Istimewa)
RAMALAN jaelangkung menjadi kenyataan pada karier Jenderal Purnawirawan Soemitro Sastrodihardjo. Di mana kisah unik itu terjadi di masa kecilnya, saat dirinya bermain boneka jailangkung bersama teman-temannya.

Untuk diketahui Soemitro lahir di Sebaung, Gending, Probolinggo, Jawa Timur, pada 13 Januari 1927. Sejak kecil, Soemitro bercita-cita ingin jadi insinyur, tapi jalan hidup membawanya ke ranah militer.

Dirinya memiliki karir cemerlang sebagai TNI hingga pensiun sebagai jenderal dengan empat bintang di pundaknya. Jabatan terakhirnya adalah Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI (sekarang TNI).

Dalam buku berjudul “Soemitro: dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib”, dikisahkan saat Soemitro berusia 15 tahun, ia dan teman pondokan di Surabaya, Gatot Supangkat, iseng bermain boneka jailangkung.

Pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Soemitro adalah mengenai masa depannya. Secara ajaib, boneka jailangkung tersebut kemudian menuliskan huruf “M A J O R”.

Benar saja,Soemitro benar-benar menjadi seorang tentara setelah menempuh pendidikan di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO).

Awal mula dirinya masuk dunia militer adalah menjadi anggota Pembela Tanah Air (PETA), organisasi paramilter yang dibentuk oleh penjajah Jepang.

