Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Mayat Pria Bertato Kepala Naga Ditemukan Mengambang di Pantai Imorenggo Kulonprogo

Kuntadi , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |00:44 WIB
Mayat Pria Bertato Kepala Naga Ditemukan Mengambang di Pantai Imorenggo Kulonprogo
Mayat mengambang di Pantai Imorenggo (Foto: istimewa)
A
A
A

KULONPROGO - Mayat pria bertato naga ditemukan mengambang di Pantai Imorenggo, di Kalurahan Karangsewu, Kapanewon Galur, Kulonprogo, Senin (29/4/2024) petang.

Saat ditemukan pria malang ini dalam kondisi tanpa busana.

Mayat ini pertama kali ditemukan oleh Darmanto yang hendak memancing ikan di Pantai Imorenggo. Saat itu ada nelayan yang hendak menebar jaring memberitahu ada mayat mengapung di lautan.

“Awalnya masih mengambang di dekat pantai kemudian kami tunggu sampai menepi,” kata Darmanto.

Dia bersama warga kemudian menarik ke tepi agak tidak terbawa gelombang. Penemuan ini selanjutnya dilaporkan ke polisi dan tim SAR untu dievakuasi.

“Luka kayaknya tidak ada tetapi saat ditemukan tanpa pakaian,” katanya.

Sekretaris Satlinmas Rescue Istimewa wilayah V Kulonprogo, Danang Susanto mengatakan, dari pemeriksaan medis ditemukan beberapa luka lecet pada kepala, jari dan goresan pada bahu dan pelipis. Tidak ada luka yang mengarah ke tindak pidana penganiayaan. Namun semuanya masih menunggu hasil pemeriksaan medis.

“Hanya luka ringan seperti lecet dan goresan yang diduga akibat benturan,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement