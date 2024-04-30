Mayat Pria Bertato Kepala Naga Ditemukan Mengambang di Pantai Imorenggo Kulonprogo

KULONPROGO - Mayat pria bertato naga ditemukan mengambang di Pantai Imorenggo, di Kalurahan Karangsewu, Kapanewon Galur, Kulonprogo, Senin (29/4/2024) petang.

Saat ditemukan pria malang ini dalam kondisi tanpa busana.

Mayat ini pertama kali ditemukan oleh Darmanto yang hendak memancing ikan di Pantai Imorenggo. Saat itu ada nelayan yang hendak menebar jaring memberitahu ada mayat mengapung di lautan.

“Awalnya masih mengambang di dekat pantai kemudian kami tunggu sampai menepi,” kata Darmanto.

Dia bersama warga kemudian menarik ke tepi agak tidak terbawa gelombang. Penemuan ini selanjutnya dilaporkan ke polisi dan tim SAR untu dievakuasi.

“Luka kayaknya tidak ada tetapi saat ditemukan tanpa pakaian,” katanya.

Sekretaris Satlinmas Rescue Istimewa wilayah V Kulonprogo, Danang Susanto mengatakan, dari pemeriksaan medis ditemukan beberapa luka lecet pada kepala, jari dan goresan pada bahu dan pelipis. Tidak ada luka yang mengarah ke tindak pidana penganiayaan. Namun semuanya masih menunggu hasil pemeriksaan medis.

“Hanya luka ringan seperti lecet dan goresan yang diduga akibat benturan,” katanya.