PBB Peringatkan Israel, Serangan ke Rafah Sebabkan Orang-Orang Hidup dengan Gangguan Stres Traumatis

RAFAH – Kepala organisasi pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Philippe Lazzarini telah memperingatkan bahwa serangan Israel ke Rafah akan menyebabkan orang-orang di Rafah hidup dalam kondisi gangguan stres traumatis yang terus-menerus.

“Warga belum diminta untuk mengungsi dari Rafah, namun ada perasaan bahwa jika tidak ada kesepakatan minggu ini, hal itu bisa terjadi,” terangnya kepada wartawan, dikutip BBC.

"Rekan-rekan saya di lapangan menggambarkan keadaan trauma yang terus-menerus terjadi di masyarakat,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melancarkan invasi ke kota Rafah di Gaza selatan terlepas dari pembicaraan gencatan senjata dengan Hamas.

Netanyahu bersikeras bahwa perang akan terus berlanjut sampai Israel mencapai semua tujuannya di Rafah.

“Gagasan bahwa kita akan menghentikan perang sebelum mencapai semua tujuannya adalah mustahil,” katanya, dikutip BBC.