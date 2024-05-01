Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BMKG: Gempa di Pulau Doi Tak Berpotensi Tsunami

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |00:32 WIB
BMKG: Gempa di Pulau Doi Tak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa gempa bermagnitudo (M) 5,5 yang mengguncang Pulau Doi, Maluku Utara, tak berpotensi tsunami.

BMKG mencatat bahwa gempa di Pulau Doi berlangsung Selasa 30 April 2024 malam, pukul 20:52 WIB.

BMKG mengingatkan warga untuk waspada terhadap gempa susulan.

"#Gempa Mag:5.5, 30-Apr-24 20:52:43 WIB, Lok:2.32 LU,126.81 BT (107 km BaratLaut PULAUDOI-MALUT), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Pulau Doi gempa
