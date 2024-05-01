BMKG: Gempa di Pulau Doi Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa gempa bermagnitudo (M) 5,5 yang mengguncang Pulau Doi, Maluku Utara, tak berpotensi tsunami.

BMKG mencatat bahwa gempa di Pulau Doi berlangsung Selasa 30 April 2024 malam, pukul 20:52 WIB.

BMKG mengingatkan warga untuk waspada terhadap gempa susulan.

"#Gempa Mag:5.5, 30-Apr-24 20:52:43 WIB, Lok:2.32 LU,126.81 BT (107 km BaratLaut PULAUDOI-MALUT), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG," tulis BMKG.

