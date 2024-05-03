Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Turis Amerika Ajak Tukang Becak Bahasa Inggris

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |06:24 WIB
Humor Gus Dur: Turis Amerika Ajak Tukang Becak Bahasa Inggris
A
A
A

ABDURRAHMAN Wahid alias Gus Dur merupakan sosok yang humoris. Ia memiliki kisah humor yang bisa membuat siapa yang mendengarnya tertawa.

Suatu waktu, Gus Dur bercerita soal wisatawan mancanegara yang tengah berlibur ke Indonesia. Wisatawan asal Amerika Serikat (AS) itu liburan ke Yogyakarta. Di sana, ia ingin melihat sejumlah tempat wisata.

Turis AS yang berada di Yogyakarta itu mengunjungi lokasi wisata satu per satu. Selanjutnya, ia hendak ke Kebun Binatang Gembira Loka.

Seperti dilansir Gusdur.net, usai bertanya di mana letak kebun binatang itu kepada petugas hotel tempatnya menginap, turis itu memutuskan pergi dengan naik becak.

Semua jenis angkutan sudah pernah ia coba, kecuali becak. Makanya kali ini ia ingin naik becak.

Halaman:
1 2
      
