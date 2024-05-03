Tak Bisa Berenang, Remaja 17 Tahun Hanyut di Sungai Ciliwung

Tim SAR tengah mencari remaja yang hanyut di sungai ciliwung (foto: dok ist)

JAKARTA - Seorang remaja berusia 17 tahun dilaporkan dilaporkan hanyut di Sungai Ciliwung, tepatnya di Jalan Gunuk V, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Timur, pada (1/5/2024) sore. Upaya pencarian terus dilakukan petugas penyelamat untuk menemukan pria tersebut.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas penyelamat dari Pos Pejaten Timur segera mengerahkan 3 unit dan 12 personel ke TKP. Operasi penyelamatan dilakukan sejak pukul 15.20 WIB dan dihentikan sementara pukul 18.00 WIB, pada (1/5). Kemudian, operasi penyelamatan kembali dilakukan pada pagi ini, Kamis (2/5)," tulis keterangan akun instagram @humasjakfire dikutip Kamis (2/5/2024).

Saat ini petugas penyelamat menggunakan metode blender atau berputar di atas air agar korban tenggelam dapat muncul ke permukaan.

Salah satu saksi mata menceritakan sempat mendengar teriak minta tolong di area sungai tersebut. Merespon hal tersebut saksi langsung bergegas mendatangi sumber suara itu.

Selanjutnya, saksi mencoba menyelamatkan korban lainnya yang berusia 14 tahun. Korban yang berusia 17 tahun tak sempat diselamatkan karena arus sungai tersebut yang begitu deras.

"Kemudian, saksi pun segera menyelamatkan seorang korban berusia 14 tahun yang tenggelam. Namun, naas satu korban lainnya hanyut terbawa arus deras Sungai Ciliwung," pungkasnya.

(Awaludin)