Lebanon Memanas, 4 Warga Sipil Tewas dalam Serangan Israel di Desa Perbatasan

4 warga sipil Lebanon tewas dalam serangan udara Israel di desa perbatasan (Foto: Reuters)

AMMAN - Serangan udara Israel menewaskan empat anggota keluarga di sebuah rumah di desa perbatasan di Lebanon selatan pada Minggu.

Keempat orang tersebut tewas di Meiss al Jabal, yang mengalami kerusakan parah akibat baku tembak rutin antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran sejak dimulainya perang di Gaza Oktober lalu.

Dalam sebuah pernyataan, Hizbullah mengatakan pihaknya menembakkan puluhan roket Katyusha ke kota Kiryat Shmona di Israel, sebuah kota di utara yang dekat dengan perbatasan Lebanon, sebagai pembalasan.

Dikutip Reuters, serangan udara dan penembakan terjadi secara sporadis namun kedua belah pihak telah menarik diri dari perang habis-habisan.

Lebih dari 250 anggota Hizbullah dan 75 warga sipil tewas dalam serangan Israel di Lebanon sejak Oktober, kata sumber keamanan di sana. Di Israel, tembakan rudal yang datang dari Lebanon telah menewaskan sekitar selusin tentara dan beberapa warga sipil, kata sumber-sumber Israel.