AS Yakin Hamas dan Israel Bisa Pecahkan Kebuntuan Gencatan Senjata di Gaza

RAFAH – Amerika Serikat (AS) mengatakan perundingan mengenai gencatan senjata di Gaza harus mampu menutup kesenjangan antara Israel dan Hamas. Di sisi lain, pasukan Israel telah berhasil merebut perbatasan utama di Rafah pada Selasa (7/5/2024), sehingga menutup jalur penting bantuan.

Pejabat Hamas Osama Hamdan, berbicara kepada wartawan di Beirut, memperingatkan bahwa jika agresi militer Israel berlanjut di Rafah, tidak akan ada perjanjian gencatan senjata.

BACA JUGA: Ini Alasan Israel Tetap Serang Rafah Meski Hamas Terima Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

Kelompok Hamas menuduh Israel merusak upaya gencatan senjata dalam perang tujuh bulan yang telah menghancurkan Gaza dan menyebabkan ratusan ribu penduduknya kehilangan tempat tinggal dan kelaparan.

Komentar gencatan senjata tersebut muncul ketika Israel menginvasi Rafah, sebuah kota di Gaza selatan di mana lebih dari satu juta warga sipil Palestina yang mengungsi mencari perlindungan dari serangan Israel di seluruh wilayah kecil tersebut.

Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan Hamas pada hari Senin menawarkan amandemen terhadap proposal Israel yang bertujuan untuk mengakhiri kebuntuan.

“Teks kesepakatan, sebagaimana telah diubah, menunjukkan kesenjangan yang tersisa dapat “sepenuhnya ditutup,” katanya. Dia menolak merinci apa saja benda-benda tersebut.

Israel pada Senin (6/5/2024) mengatakan proposal tiga fase yang disetujui Hamas tidak dapat diterima.