PM Malaysia Anwar Ibrahim Bertemu Pemimpin Hamas di Qatar, Desak Israel Hentikan Kekejaman Terhadap Warga Palestina

PM Malaysia Anwar Ibrahim bertemu pemimpin Hamas di Qatar, desak Israel hentikan kekejaman terhadap warga Palestina (Foto: Facebook./Anwar Ibrahim)

MALAYSIA – Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dengan para pemimpin Hamas selama kunjungan resmi tiga hari ke Qatar di mana ia mendesak Israel untuk menghentikan kekejaman terhadap warga Palestina.

Dia juga meminta Israel untuk membebaskan semua tahanan Palestina dan menyetujui rencana perdamaian. Pertemuan ini diposting oleh pemimpin Malaysia itu di Facebook pada Selasa (14/5/2024).

Delegasi Hamas dipimpin oleh ketua Hamas Ismail Haniyeh dan mantan ketua Hamas Khaled Mashal.

Mereka memberi pengarahan kepada Anwar tentang situasi terkini di Gaza dan Rafah.

Dalam postingannya, Anwar juga mengatakan Malaysia akan terus memainkan perannya dalam menghentikan serangan di Rafah dan mengerahkan lebih banyak upaya untuk membantu korban perang di Gaza.

Israel berencana melancarkan serangan habis-habisan di Rafah, benteng besar terakhir Hamas di Gaza. Mereka terus melakukan serangan ke kota pada Senin (13/4/2024), menyebabkan warga sipil berebut mencari keselamatan.

“Sejak konflik meletus (hampir) delapan bulan lalu, ratusan ribu warga Palestina telah terbunuh dan terluka dan separuh wilayah Gaza hancur permanen akibat kebrutalan rezim Zionis,” terangnya.

“Malaysia mengapresiasi kesediaan Hamas untuk melepaskan tahanan, terutama anak-anak dan perempuan, serta menerima rencana perdamaian dunia Arab, OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) dan masyarakat internasional,” lanjutnya.