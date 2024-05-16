Miris! Ibu Ini Nekat Selundupkan Pil Sapi untuk Anaknya di Rutan Bantul

BANTUL - Petugas Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Bantul berhasil menggagalkan penyelundupan 13 pil sapi, yang dibawa oleh seorang ibu berinisial MY. Ironisnya, MY sengaja membawa belasan pil sapi tersebut untuk diberikan kepada anaknya yang sedang menjalani tahanan.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, percobaan penyeludupan ini terjadi pada Rabu (15/05/2024) sekira pukul 11.20 WIB. Peristiwa itu terjadi pada saat jam besuk rutin di Rutan Kelas II B Bantul, Kapanewon Pajangan.

Dijelaskan Jeffry, disaat kejadian petugas memang sudah mengawasi salah satu warga binaan berinisial EYAP (20) yang tak lain anak dari MY. Petugas merasa curiga dengan EYAP saat akan kembali ke blok tahanan.

"Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap EYAP. Hasilnya ditemukan sebanyak 13 butir pil sapi berlogo Yarindo," kata Jeffry, Rabu (15/05/2024).