Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Pohon Raksasa Tumbang Timpa Kantor Desa dan Tiga Rumah di Toba

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |13:23 WIB
Pohon Raksasa Tumbang Timpa Kantor Desa dan Tiga Rumah di Toba
Pohon tumbang di Toba. (Foto: Ist/Wahyudi)
A
A
A

TOBA - Sebanyak 4 unit bangunan di Desa Jangga Toruan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, rusak akibat tertimpa pohon tumbang pada Rabu, 15 Mei 2024 kemarin. Pohon berusia tua itu berukuran 'raksasa'.

Keempat bangunan terdiri dari bangunan Kantor Desa Jangga Toruan dan satu rumah yang dihuni Lukestina Boru Nainggolan (44) serta dua rumah kosong milik Ama Laham (Op.Suraham) warga Jakarta.

"Iya benar, kejadiannya sekitar jam 4 sore kemarin. Pohon tumbang menimpa 4 bangunan, termasuk Kanto Desa Jangga Toruan," kata Kapolsek Lumban Julu, Iptu Jhon Siahaan, Kamis (16/5/2024).

Iptu Jhon mengungkapkan, bencana pohon tumbang ini terjadi karena pohon tersebut sudah berusia tua dan lapuk. Ditambah lagi kondisi cuaca yang sedang berangin kencang saat pohon itu tumbang.

"Begitu kita mendapatkan laporan atas peristiwa itu, kini langsung bergerak cepat menurunkan personel untuk membantu evakuasi. Hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung," terangnya.

Jhon menjelaskan dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Namun kerugian materi akibat kerusakan rumah mencapai hampir seratus juta Rupiah.

"Kerusakan pada bangunan mayoritas roboh pada atap bagian belakang," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185203/viral-7tyJ_large.jpg
Cuaca Ekstrem, Ratusan Pohon Rawan Tumbang di Jakarta Ditebang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184733/pohon-n8Ff_large.jpg
Pohon Besar Tumbang Menimpa Sebuah Mobil di Dekat Bundaran Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184729/pohon_tumbang-n9o7_large.jpg
Pohon Tumbang di Jalan Sisingamangaraja Jaksel, Lajur Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183798/potong-fgB8_large.jpg
Pemprov DKI Fokus Potong Pohon Besar di Enam Lokasi Jelang Musim Penghujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183795/pohon-aP27_large.jpg
Pohon Tumbang di Kedaung Tangsel, Bocah Perempuan Alami Luka-luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183586/pohon_tumbang-b9mt_large.jpg
Pohon Beringin di Depan Kemenko Perekonomian Tumbang Timpa Dua Taksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement