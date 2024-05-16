Pohon Raksasa Tumbang Timpa Kantor Desa dan Tiga Rumah di Toba

TOBA - Sebanyak 4 unit bangunan di Desa Jangga Toruan, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, rusak akibat tertimpa pohon tumbang pada Rabu, 15 Mei 2024 kemarin. Pohon berusia tua itu berukuran 'raksasa'.

Keempat bangunan terdiri dari bangunan Kantor Desa Jangga Toruan dan satu rumah yang dihuni Lukestina Boru Nainggolan (44) serta dua rumah kosong milik Ama Laham (Op.Suraham) warga Jakarta.

"Iya benar, kejadiannya sekitar jam 4 sore kemarin. Pohon tumbang menimpa 4 bangunan, termasuk Kanto Desa Jangga Toruan," kata Kapolsek Lumban Julu, Iptu Jhon Siahaan, Kamis (16/5/2024).

Iptu Jhon mengungkapkan, bencana pohon tumbang ini terjadi karena pohon tersebut sudah berusia tua dan lapuk. Ditambah lagi kondisi cuaca yang sedang berangin kencang saat pohon itu tumbang.

"Begitu kita mendapatkan laporan atas peristiwa itu, kini langsung bergerak cepat menurunkan personel untuk membantu evakuasi. Hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung," terangnya.

Jhon menjelaskan dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Namun kerugian materi akibat kerusakan rumah mencapai hampir seratus juta Rupiah.

"Kerusakan pada bangunan mayoritas roboh pada atap bagian belakang," jelasnya.