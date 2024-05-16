Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Bos Kopi di Musi Rawas Tewas Ditusuk Perampok

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |00:30 WIB
Bos Kopi di Musi Rawas Tewas Ditusuk Perampok
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Fatkhur Rozi, owner Kopi Selangit dibunuh oleh pencuri yang menyatroni rumahnya di Desa Karang Panggung, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, Senin 13 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB.

Diketahui peristiwa pencurian yang menyebabkan korban meninggal dunia baru diketahui sekitar pukul 00.00 WIB.

Berdasarkan informasi dari orang tua korban, dugaan pencuri sudah menyelinap masuk rumah korban sejak sore hari. Sebab, pintu rumah yang dalam kondisi terkunci, tidak ada yang rusak sama sekali.

"Rumah korban ini kebetulan dibagian belakang ada 2 tingkat, itu jarang ditunggu. Mungkin pelaku tidur di atas, lalu pada malam kejadian turun," kata Camat Selangit, Misbahuddin Lubis, Rabu (15/5/2024).

Dan saat pelaku turun ke lantai bawah, kepergok oleh korban, sehingga pelaku yang panik langsung menikam korban sebanyak satu kali.

"Hanya 1 lubang di bagian perut, setelah itu pelaku kabur," katanya.

Halaman:
1 2
      
