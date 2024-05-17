Advertisement
HOME NEWS JABAR

Siswi SMA di Bandung Nekat Loncat dari Angkot yang Sedang Melaju Kencang

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |01:30 WIB
Siswi SMA di Bandung Nekat Loncat dari Angkot yang Sedang Melaju Kencang
Lokasi jatuh siswi SMA di Bandung (foto: dok MPI)
A
A
A

BANDUNG - Annisa Aprilina Firiyani (17), pelajar SMA luka -luka akibat loncat dari angkutan kota (angkot) bercat hijau di Jalan AH Nasution, Kecamatan Manadala Jati, Kota Bandung. Peristiwa ini terjadi saat korban hendak turun dari angkot.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Arif Saepul Haris mengatakan, korban merupakan warga Kampung Babakan Waru, Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (15/5/ 2024) sekitar pukul 17.29 WIB.

Berdasarkan keterangan korban dan saksi, kata Arif, perisitiwa ini terjadi saat korban tengah naik angkutan kota yang nomor polisi dan trayeknya belum diketahui. Saat itu korban hendak pulang ke rumah.

Angkot melaju di Jalan AH Nasution. Saat tiba di depan kantor ekspedisi atau tempat kejadian perkara (TKP), korban hendak turun dalam posisi berdiri di pintu. Sementara angkot yang ditumpangi korban masih melaju cukup kencang. Korban loncat sehingga terjatuh ke aspal dan berguling-guling. Akibatnya, korban luka-luka.

