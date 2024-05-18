Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pasukan Katak TNI AL Gagalkan Penyelundupan 142 Kg Sabu dari Malaysia

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |02:10 WIB
Pasukan Katak TNI AL Gagalkan Penyelundupan 142 Kg Sabu dari Malaysia
TNI AL gagalkan penyelundupan narkoba dari Malaysia di Nunukan (Foto: Dispenal)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Tugas Gabungan TNI Angkatan Laut (AL) termasuk Komando Pasukan Katak atau Kopaska menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 142 gram dari jaringan Internasional asal Tawau, Malaysia di Pelabuhan Tradisional Somel Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat (17/5/2024).

Komandan Lanal Nunukan Letkol Laut (P) Handoyo mengatakan, penggagalan tersebut dimulai pada saat Tim Gabungan TNI AL yakni Second Fleet Quick Response (SFQR) Pangkalan TNI AL (Lanal) Nunukan, Satgas Kopaska Koarmada II dan Satgasmar Pam Ambalat XXIX sedang melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan di Pelabuhan Tradisional Somel Sebatik.

"Di tengah pemeriksaan terlihat seorang tidak dikenal yang berperilaku mencurigakan dengan membawa sebuah tas ransel," katanya kepada wartawan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185881/bareskrim_konpers_ratusan_ribu_butir_ekstasi_kecelakaan_mobil_di_tol_lampung-U72v_large.jpg
Terungkap, Kurir Ratusan Ribu Ekstasi Konsumsi Sabu Sebelum Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185838/penampakan_ratusan_ribu_butir_ekstasi_usai_kecelakaan_di_tol_lampung-3RrH_large.jpg
Penampakan Ratusan Ribu Butir Ekstasi Usai Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185755/viral-d5cm_large.jpg
Breaking News! BNN hingga PM Bersenjata Lengkap Gerebek Kampung Berlan Jakarta Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185468/narkoba-owBq_large.jpg
Polisi Gagalkan Peredaran 1 Kg Narkoba di Bekasi, 2 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185200/tni-FoEh_large.jpg
TNI Sita Ratusan Ribu Ekstasi dalam Nissan X-Trail yang Kecelakaan, Barbuk Diserahkan ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559/claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement