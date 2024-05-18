Pasukan Katak TNI AL Gagalkan Penyelundupan 142 Kg Sabu dari Malaysia

JAKARTA - Satuan Tugas Gabungan TNI Angkatan Laut (AL) termasuk Komando Pasukan Katak atau Kopaska menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 142 gram dari jaringan Internasional asal Tawau, Malaysia di Pelabuhan Tradisional Somel Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat (17/5/2024).

Komandan Lanal Nunukan Letkol Laut (P) Handoyo mengatakan, penggagalan tersebut dimulai pada saat Tim Gabungan TNI AL yakni Second Fleet Quick Response (SFQR) Pangkalan TNI AL (Lanal) Nunukan, Satgas Kopaska Koarmada II dan Satgasmar Pam Ambalat XXIX sedang melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan di Pelabuhan Tradisional Somel Sebatik.

"Di tengah pemeriksaan terlihat seorang tidak dikenal yang berperilaku mencurigakan dengan membawa sebuah tas ransel," katanya kepada wartawan.

