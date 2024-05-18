Warga Lebak Tewas Terlindas Truk Semen di Jalan Raya Rangkasbitung-Pandeglang

Polisi oleh TKP kecelakaan di Jalan Raya Rangkasbitung (Foto: MPI/Fariz A)

LEBAK - Yasin, warga Sampay Kidul, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten meninggal dunia usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang, Sabtu (18/5/2024).

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 13.00 WIB. Kala itu korban yang melaju dari arah Rangkasbitung menuju Pandeglang melintas di Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang bersama dengan sang anak yang masih di bawah umur.

Nahas, sesampainya di lokasi tepatnya di Pom Bensin Rumbut, Desa Mekaragung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak motor Mio J yang dikendarai korban terjatuh usai menabrak bagian belakang Toyota Avanza.

Korban lantas terpental ke bagian kanan sedangkan sang anak ke bagian kiri. Di arah berlawanan truk beban pengangkut semen melintas sehingga peristiwa mengenaskan itu pun tak terelakan.

"Diduga korban tidak menjaga jarak aman, jadi sebelum terlindas itu korban nabrak bagian belakang mobil avanza lalu terjatuh. Korban jatuhnya ke kanan, anaknya ke kiri. Di arah berlawanan truk melintas," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Lebak, IPDA Adi Nugraha saat dihubungi.

"Dari hasil olah TKP memang truk sudah berusaha untuk menghindar dengan banting kiri, namun karena jarak yang terlalu dekat sehingga benturan tak terhindarkan," tambah Adi.