700 Kios di Banjarnegara Terbakar Akibat Tabung Gas Elpiji Bocor, 2 Petugas Damkar Terluka

BANJARNEGARA – Sedikinya 700 kios di Pasar Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah ludes terbakar, Jumat (17/5/2024) pagi. Dua petugas pemadam kebakaran (damkar) terluka akibat tertimpa puing kebakaran saat berjibaku menjinakkan api.

Sejumlah pedagang di Pasar Karangkobar histeris melihat lapaknya di lalap api. Kebakaran diduga berawal dari tabung gas elpiji yang bocor di sebuah warung ayam goreng.

Dalam hitungan menit api dengan cepat membesar dan menjalar ke ratusan lapak pedagang yang menjual pakaian.

Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api.