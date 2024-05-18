Advertisement
HOME NEWS JATENG

700 Kios di Banjarnegara Terbakar Akibat Tabung Gas Elpiji Bocor, 2 Petugas Damkar Terluka

Elis Novit , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |01:17 WIB
700 Kios di Banjarnegara Terbakar Akibat Tabung Gas Elpiji Bocor, 2 Petugas Damkar Terluka
Kebakaran kios di Pasar Karangkobar, Banjarnegara (Foto: MPI/Elis)
A
A
A

BANJARNEGARA – Sedikinya 700 kios di Pasar Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah ludes terbakar, Jumat (17/5/2024) pagi. Dua petugas pemadam kebakaran (damkar) terluka akibat tertimpa puing kebakaran saat berjibaku menjinakkan api.

Sejumlah pedagang di Pasar Karangkobar histeris melihat lapaknya di lalap api. Kebakaran diduga berawal dari tabung gas elpiji yang bocor di sebuah warung ayam goreng.

Dalam hitungan menit api dengan cepat membesar dan menjalar ke ratusan lapak pedagang yang menjual pakaian.

Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api.

