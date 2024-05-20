Bisa Calonkan Sendiri Paslon di Pilkada Purbalingga, PDIP Tetap Buka Pintu untuk Parpol Lain Termasuk Perindo

PURBALINGGA - Ketua DPC Purbalingga Bambang Irawan mengatakan bahwa PDIP merupakan satu satunya parpol yang bisa mencalonkan sendiri pasangan cabup dan cawabup di Pilbup Purbalingga.

Namun, kata dia, PDIP Purbalingga tetap mengajak dan membuka pintu untuk semua parpol bekerja sama dan berkoalisi di Pilkada 2024.

"Langkah ini dilakukan sebagai upaya membangun Kabupaten Purbalingga lebih baik," kata dia.

Wasekjen Partai Perindo Kenragil Turyono ikut meramaikan gelaran Pilkada Purbalingga Tahun 2024. Dia juga turut mendaftar sebagai Balon Wakil Bupati Purbalingga melalui PDIP.

Kenragil Turyono melakukan pengembalian formulir pendaftaran Bacawabup Purbalingga diantar ratusan simpatisan dan kader Partai Perindo.