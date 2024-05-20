Melompot ke Sungai Saat Penggrebekkan Narkoba, Pria Paruh Baya di Langkat Tewas Terseret Arus

LANGKAT - Seorang pria paruh baya berinisial HI alias Heru (42), warga Jalan Tanjung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara ditemukan tewas di aliran Sungai Batang Serangan, Kabupaten Langkat, pada Minggu sore tadi.

Heru ditemukan tak bernyawa setelah sebelumnya dinyatakan hilang sejak Sabtu, 18 Mei 2024 kemarin. Jasadnya ditemukan oleh petugas dari Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) di antara ranting pohon dan tumpukan sampah yang berada di tepi sungai.

Heru tewas setelah melompat ke sungai bersama tiga rekannya saat Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat melakukan penggrebekkan narkoba di pinggir Sungai Batang Serangan, tepatnya di Dusun V, Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Heru dan ketiga rekannya diduga melompat ke sungai untuk menghindari kejaran petugas. Tiga teman Heru berhasil menyeberang dengan selamat. Namun Heru tak kunjung muncul ke permukaan hingga akhirnya dinyatakan hilang

"Jasadnya kita temukan di lokasi yang berjarak sekitar 500 meter korban dinyatakan hilang," kata Kepala Basarnas Medan, Mustari, Minggu (19/5/2024).